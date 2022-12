Aeg teha korrektuure! Vähist tervenenud inimeste taastusraviga tegelev naine jagab soovitusi vähiohu vähendamiseks

Nichole Andrews töötab vähist jagu saanud inimeste taastusraviga. Siin on tema soovitused:

1. Asenda rämpstoit taimsete alternatiividega

On tõestatud, et täisteratoodete ja muude kiudainerikaste toitude söömine kaitseb pärasoolevähi vastu. Nichole ei ütle, et peaks täiesti veganiks hakkama, kuid soovitab rohkem süüa juur- ja puuvilju ning kiudainerikkaid toite. „Kaks kolmandikku teie söögikordadest peaks koosnema puuviljadest, köögiviljadest, ubadest, kaunviljadest, teraviljadest, pähklitest või seemnetest,“ soovitab Nichole.

Vähenda alkoholi tarbimist, suitsetamist ja liha söömist

Alkohol suurendab kõvasti vähiohtu. On tõestatud, et alkohoolsete jookide tarbimine põhjustab suu-, kõri-, söögitoru-, maksa-, rinna-, käärsoole- ja maovähki. Samamoodi soovitab Andrews vähendada töödeldud liha tarbimist. Seda, et suitsetamine soodustab vähki, teavad kõik.

Ole aktiivne ja hoia tervislikku kehakaalu

On soovituslik rohkem liikuda ja vähem istuda, et ära hoida rinna- ja käärsoolevähki. Andrews soovitab ka suhkru tarbimist ja rämpstoidu söömist vähendada. See aitab tervislikus kaalus püsida, mis samuti vähendab vähiohtu.

Ära võta suures annuses toidulisandeid

Viimaseks ütleb Andrews, et toidulisanditega tuleks olla ettevaatlik, kuna suures annuses teatud vitamiinide ja mineraalide võtmine võib suurendada vähiohtu. Suures annuses beetakaroteeni toidulisandite võtmine võib olla ohtlik, kuigi need kirjutatakse tavaliselt välja, et suurendada vitamiin A kogust kehas. Soovituslik oleks üldse saada vajalikud vitamiinid ja mineraalid läbi toidu, mitte läbi toidulisandite.

Allikas: Insider