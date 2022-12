Ettevõtja Jaanus Rahumägi meenutab heategu, mis jäi tegemata: mõtlesin, kas peaksin teda aitama. Või mõjub see ahistamisena...

„Nägin hiljuti ühes Euroopa lennujaamas, kuidas üks naisterahvas hiivas mu ees rasket kohvrit trepist alla. Mõtlesin, kas peaksin teda aitama. Või mõjub see ahistamisena, äkki tunneb ta end halvasti, sest ma justkui ei usu, et ta saab hakkama. Trepist alla jõudnud, mõtlesingi, et ühiskond hakkab justkui pahupidi minema. Paljud asjad jäävad tegemata seetõttu, et sa ei oska hinnata, kuidas teine sinu käitumist võtab.“