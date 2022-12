Magusa lõksus! Toitumisnõustaja: põhiprobleem pole mitte suhkru tarbimine, vaid põhjus, miks seda tehakse

Kui kurja juureks ei ole otseselt maiustused, siis armastatakse rasvaseid/soolaseid toite, millesse on ikkagi lisatud suhkrut. „Suhkrut on ka kastmetes ja armastatud leivatoodetes, rääkimata saiakestest ja kommidest. „Janu kustutamiseks“ valitakse suhkrurikas mahl või vahepalaks „tervislik“ kohupiimakreem, mida peaks lisatud suhkrukogust arvestades nimetama tegelikult juba maiustuseks,“ avaldab Egle.

Harjumus magusat süüa on nii suur, et seda maitset eelistatakse ja otsitakse juba pea igast toidukorrast. Märkamatult on aga toitumine liikunud tervislikest valikutest ja vajalikust kaloraažist väga kaugele.

Vahele jäänud toidukorrad

Fitbody toitumisnõustaja Kristin Oja sõnul ei ole põhiprobleem mitte suhkru tarbimine iseenesest, vaid hoopis põhjuses, miks seda tehakse. Nimelt on paljudel kiire elutempo ning toitumine on muutunud ebaregulaarseks. Tihti jäetakse toidukordi vahele ning haaratakse seetõttu kiire energia saamiseks nii magusaid kui soolaseid snäkke.

„Nii jääb puudu nii kiudainetest, asendamatutest amino- ja rasvhapetest, valkudest, vitamiinidest kui mineraalainetest. Samuti on sellised toidud üpriski energiatihedad – me saame väikesest toidukogusest palju kaloreid. Nii ei teki täiskõhutunnet, sööme tavatoidu hiljem ikkagi järele ja snäkid on kaloraaži mõttes ekstra,“ selgitab Kristin.

Millest isud tekivad?

Snäkid sisaldavad harilikult ka igasuguseid lisaaineid, näiteks tekstuuri- ja maitseparandajaid, mis suurendavad isu. „Tekstuur, maitse ja lõhn on neil head ning nii sööd sa lihtsalt rohkem. Ka suhkru ja rasva kombinatsioon mõjub isu tõstvalt. Puhast suhkrut või puhast koort süües saab kiiremini küllalt, kui näiteks jäätisega maiustades. Me saame näiteks tatrast ja maiustustest mõlemast süsivesikuid, ometigi ei kipu keegi keedetud tatraga niiviisi liialdama kui maiustustega. See tähendab seda, et meie keha ei ihka mitte suhkrut, vaid sööme üle sellepärast, et maiustustes olev kombinatsioon koostisainetest on see, mis meid liialdama paneb.“