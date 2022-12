Õnnelik õnnetus! Lasteõde hoiatab: just see on põhjus, miks beebid ei tohiks peapaela kanda

„Peapaelad sobivad hästi pildistamiseks või kandmiseks siis, kui laps on kellegi süles ning ärkvel. Kuid palun ärge jätke lapsele peapaela pähe, kui te ei ole ise tema lähedal või kui laps magab, see võib lõppeda väga kurvalt,“ tõdeb õena töötav Sarah ning räägib õnnelikult lõppenud õnnetusest.

Nimelt käis Sarah supermarketis ning märkas seal ka ostlevat ema koos lapsega, kes lamas vankris. Ühel hetkel märkas Sarah, et laps peksab raevukalt jalgadega, kuid ei tee häält – see oli tema jaoks veider. Sarah tõttas vankri juurde ning märkas, et lapsel oli peapael vajunud alla, kattes tema suu ja nina, ning ta ei saanud hingata. Sarah tõstis juba näost lillakaks muutunud lapsel peapaela hingamisteede eest ning päästis sellega tema elu.

Šokis ema tõstis lapse vankrist välja, laps küll nuttis veidi, kuid rahunes peagi. Sama ei teinud aga ema. „Ta oli täielikus šokis ning tõdes, et teadis küll, et ei tohi magavale lapsele peaehet pähe jätta, kuid ei arvanud, et see on oht ka siis, kui laps on ärkvel,“ meenutas Sarah hirmutavat vahejuhtumist. „See oleks võinud lõppeda väga kurvalt.“