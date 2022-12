Meid uude aastasse kandev nädal ei kuulu igal hetkel just rahulike hulka. Juba esmaspäeval kuuleme erinevatest probleemidest olmeelus ja toimetulekuga. Samas on esmaspäev igati sobiv selleks, et mõni oluline praktiline kokkulepe sõlmida ning siis samm-sammult selle täitmise poole liikuda.