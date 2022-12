NAISED SELLES AASTAS | Tippjuht Kai Realo: on olnud üks üsna pingeline, aga samas tõhus aasta

Kai jaoks olid elu ümberhindamise ajaks aktiivsed hoopis möödunud koroona-aastad. „Jõudsin äratundmisele, et vajan töises elus muudatust ning lahkusin Circle K-st, kus olin töötanud kuusteist aastat, et alustada Ragn-Sells Eesti tegevjuhina. Seega oli suurte muudatuste aasta minu jaoks aasta 2021 ning käesolev aasta ei ole pannud mind mingeid olulisi korrektuure või ümberhindamisi tegema,“ tõdeb naine käesoleva aasta viimasel nädalal. „Olen lõppeva aasta jooksul väga palju õppinud – uue valdkonna kohta, uute inimeste kohta ja ka enda kohta. See on olnud üks üsna pingeline, aga samas tõhus aasta. Palju planeeritut on ära tehtud.“