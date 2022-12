KOGEMUSLUGU | Kaotasin infrapunamatis pikutades 14 päevaga 4 kilo, lisaks sain särava naha ja suurepärase enesetunde!

Ootasin kaalukaotust, lisaks sain särava naha

Esimest korda kogesin infrapunamati hüvesid sel suvel. Nimelt soovitas uudset tervisetoodet mulle sõber, kes ise välismaal elades infrapunamatti juba aastaid kasutas. Alustasin infrapunateraapiaga kaks kuud enne oma parima sõbranna pulma, peamiseks põhjuseks see, et pruutneitsikleit oli ärritavalt kitsas, lausa number väike. Eesmärgiga enne olulist pidupäeva kaalu kaotada, otsustasin infrapunateraapiale võimaluse anda. Mida mul kaotada oli? Ja fakt, et üks infrapunamati seanss kulutab kuni 600 kcal, tegi otsustamise üsna lihtsaks.

See, et kaotasin kahe nädalaga 4 kilo lihtsalt pikutades ja toksiine välja higistades, oli minu jaoks midagi enneolematut, kuid see polnud ainus pluss! Uus energiatase ja ilus klaar nahk olid midagi, mida kohe üldse oodata ei osanud. Ehkki kui mõtlema hakata, siis nahk on ju inimese suurim organ ja selle kaudu higistades vabaneme paljudest mürgistest toksiinidest.

Nüüd kasutab kiirema taastumise eesmärgil infrapunamatti ka minu jõusaalihundist partner. See on juba päris tavaline, et kiirustame mõlemad tööpäeva kiiremini lõpetama, sest kes esimesena koju jõuab, sellel on matile eesõigus. Kusjuures me mõlemad oleme varem detox’i eesmärgil proovinud erinevaid smuuti- ja mahladieete. Mul on tunne, et mati vahel higistamine sobib mulle kibedapoolse sellerimahla joomisest rohkem. Hea maitsega smuutid on meie menüüs muidugi alles.