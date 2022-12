„Ma mäletan ainult hetke...“ Ülevaade: kuidas end korgijoogi eest kaitsta ja võimalike tagajärgedega tegeleda?

Tänane Eesti Ekspress kirjutab õõvastava loo sarivägistajast, kes uimastas oma ohvreid just nimelt korgijoogiga. „Puhtvisuaalselt oli kõige jubedam see, kui ta ühte noort tütarlast vägistas. Alustas autos, siis tiris ta tüdruku autost välja kapoti peale. Algusest lõpuni oli see videosse võetud. Ta sättis tüdrukut nagu kaltsunukku, samal ajal seadis oma telefoni, et see ikka korralikult tema tegevust filmiks, ning jätkas vägistamist. See oli küünilisuse ja jõhkruse tipp,“ kirjeldas kohtunik Rutt Teeveer Ekspressile.