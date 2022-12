Seks oma partneriga on tapvalt igav poolte meeste jaoks – OnlyFans vallutab maailma

Rutiin on seksi suurim vaenlane. Aga proovi ennast voodis taasleiutada iga kord ja nii aastaid järjest! Edu selles ettevõtmises! LELO sekslelude tootja avaldas uuringu, milles selgub, et pooled seksuaalselt aktiivsed inimesed Ameerikas peavad oma praegust partnerit voodis väga igavaks. Oma kallimale on keeruline öelda, et ootad midagi enamat. Kogu aeg üks ja sama eelmängu rutiin, sama koht, sama poos. Pole ime, et suisa 33% uuringus vastanutest tunnistasid, et on keset seksi magama jäänud ja masturbeerimine on palju põnevam.