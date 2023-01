Disainer ja ettevõtja Mari Martin sirutab tiibu Ameerikas: ebaõnnestumisi siin ei kritiseerita – see käib asja juurde!

Teades, et esmamulje meist luuakse seitsme sekundiga ning peamiselt välimuse baasil, on rõivastus väga oluline. „Parem oleks, kui see peegeldaks meie loomust sellisena, nagu see on, siis ei ole vaja kedagi hiljem ümber veenda,“ naerab Mari, kes on juba lapsest saati olnud rõivastega seotud ja ümbritsetud.