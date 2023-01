Arst: On levinud arusaam, et peaksime ära kulutama kõik, mille sisse sööme, aga see ei ole päris nii!

Kuuleme pühadeperioodil igalt poolt, kuidas peaksime sisse söödud lisakalorid ära põletama. „On väga levinud arusaam, et peaksime ära kulutama kõik, mille sisse sööme, aga see ei ole päris nii,“ sõnab psühhiaatria ja käitumisteaduste dotsent Colleen Schreyer Johns Hopkinsi meditsiiini ülikoolist.

Kui me sööme rohkem, kui me tavalisel päeval teeksime - nagu pühade ajal sageli juhtub - võid märgata, et tunned end pärast vähem näljasena, kui muidu tunneksid. Selle põhjuseks on meie tark keha, kes oskab end tõhusalt reguleerida, kui kuulame tema nälja- või täiskõhutunde vihjeid. Ometi võib nendele vihjetele tähelepanu pööramine osutuda keeruliseks, sest meid survestatakse pidevalt enda nälja- ja täiskõhutunde instinkte ignoreerima, et saavutada ebarealistlikud kaalualandamise eesmärgid.