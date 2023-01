Endine suitsetaja Andres: üks sõber jättis suitsetamist maha nii, et kandis endaga kaasas veidi kohviube

Mõned inimesed on abi leidnud juhendatud meditatsioonidest ja hingamisharjutustest, mille abil lõõgastuda. Kui tööl on palju stressi ja varasemalt aitas suitsetamine pausi võtta, siis selle asemel võib läbi teha näiteks 5-minutilise hingamisharjutuse, mis erinevalt sigaretist päriselt aitab pingeid leevendada ja stressiga toime tulla. Andres on kindel, et tänapäeval on huvitavaid lahendusi palju ja igaühel vaja lihtsalt endale sobiv abivahend leida: „Üks mu sõber jättis suitsetamist maha nii, et kandis endaga kaasas veidi kohviube, ja kui suitsunälg väga suureks muutus, siis ta näris ära 1-2 kohviuba. Ta väitis, et tunneb puudust kibedast maitsest, mida sigaretid pakkusid, ja kohvioad olid selleks hea asendusaine,“ meenutab Andres sõbra leidlikku lahendust.

Andres ise on viimastel aastatel kasutanud kuumutatava tubaka toodet, mis on kasutajakogemuse poolest üsna sarnane tavalise sigaretiga, kuid milles tubakat ei põletata, vaid kuumutatakse, mistõttu tarbija ei hinga sisse nii suures koguses ohtlikke aineid, nagu ta tavasigaretiga hingaks. Andres tunnistab, et see ei ole ideaalne lahendus, sest kõige parem on suitsetamisest täielikult loobuda, aga paraku on palju neid, kes ühel või teisel põhjusel täielikult loobuda ei suuda: „Suitsusõltlastele nagu mina ei saa lihtsalt öelda, et ainult loobumine on lahendus, sest see pole kõigile nii lihtne. Ja siis tuleb kaaluda, kumb on parem valik, kas jätkata tavaliste sigarettide suitsetamist, mis sisaldavad suures koguses ohtlikke kemikaale, või võtta kasutusele mõni alternatiivne toode, mis ehk natukenegi vähem neid aineid sisaldab? Suitsetaja peab kõigi valikutega kursis olema,“ on Andres veendunud.