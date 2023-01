„Me panime enne filmivõtete algust piirid paika, sest see on film, mis nihutab nii mitmelgi moel piire. Kõik on hästi,“ sõnas näitlejanna saates Entertainment Tonight.

Austraalia päritolu Margot Robbie, kes on abielus Briti päritolu produtsenti Tom Ackerleyga, langes kriitika alla, sest avaldas, et kasutas filmivõtetel võimalust ja otsustas stsenaariumi-väliselt, et tema tegelane peaks kaasnäitlejat Brad Pitti suudlema. „See ei olnud stsenaariumis kirjas, aga ma mõtlesin, et millal veel avaneb mul võimalus Brad Pitti suudelda? Nii et ma teen selle lihtsalt ära,“ avaldas Robbie.