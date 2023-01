Stopp, naine! Need on asjad, mida armastuse nimel ei ole okei teha

Enda kaotamine suhtesse paljude jaoks hoopis hullem kui üksinda elamine. Lõpuks viib see sind suhte lõpetamiseni, sest sa ei tea enam, kes sa oled.

Ära ütle „jah“, kui mõtled „ei“

Arvad, et nüüd on aeg voodielule tõeline tõeline vint peale keerata? Jah, eksperimenteerimine on lahe, aga sa ei pea tegema absoluutselt kõike. Ega asju, mida sa ei soovi ega taha teha. Ütle, mida ja kuidas sa soovid ning kui tema sellega ei arvesta, siis märka seda „märki“.

Unustad oma sõbrad ja sotsiaalse elu

Esimesed paar kuud ei suuda te teineteisest eemale hoida. Kuid jäta meelde, et sõbrad mängivad su elus olulist rolli. Nemad on sinu jaoks olemas ka siis, kui teil kahel peaks midagi tuksi minema.

Kaotad oma hobid...

või lükkad need tahaplaanile. Kui sa ei tunne matkamisest või jalgpalli tagumisest erilist rõõmu, siis sa ei pea nendega ka tegelema. Usu või mitte, aga teil võivad olla erinevad hobid. Seega, kui sa käisid enne kallimaga kohtumist tantsimas, jõusaalis või jooksmas ning nüüd ei ole seda juba ammu teinud, siis vaata endale otsa ja küsi miks.

Ära muuda oma toitumisharjumusi

Ta on taimetoitlane, kuid sina jumaldad seiki? See on okei ja naudi oma lemmikut edasi, sest sa ei pea seda enda menüüst välja viskama.

Ära muud end!

Kui tead, et tema lemmiknäitlejanna on Eva Longoria ning sa soovid alateadlikult tema moodi olla, siis on see korralik ohumärk! Kui sina tunned end mugavalt teksades ja kampsunis, kuid tema teeb korduvalt vihjeid, et võiksid kanda igapäevaselt hoopis musta minikleiti, siis jää truuks sellele, mis sobib sinule ja sinu stiiliga!

allikas: YourTango