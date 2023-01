Põnts laste tervisele, ja mis seal salata, ka vanemate närvidele! Kuidas vältida liigset suhkrutarbimist ja kõhuhädasid?

Magusa nõiaringis vaevavad lapsi nii tohutu energiatulv kui ka järsud meeleolu kõikumised



Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokka sõnul tekitab liigne suhkrutarbimine kõhuvalu ja soolegaase. „Suhkrutarbimine tõstab järsult veresuhkrut, kuid seejärel langeb see kiiresti. Kiire langus tekitab tahtmise jälle magusat süüa, et veresuhkur ja energiatase tõuseks,“ kirjeldab apteeker. „Seepärast on lihtsam loobuda esimesest šokolaaditükist, sest sealt edasi on ennast juba palju raskem piirata,“ räägib Sokk ja rõhutab, et lisaks lühiajalisele energiatulvale põhjustab liigne magusatarbimine veresuhkru kõikumise tõttu ka meeleolu muutuseid.

„Suhkru mõju organismile ja ajukeemiale ei tasu alahinnata ning seda võrreldakse sageli narkootilistest ainetest tekkiva sõltuvusega, kuid kuna suhkrutarbimise ära jätmisel ei teki tugevaid nähte, siis ei ole selles küsimuses ühte selget seisukohta,“ selgitab Sokk.

Apteeker rõhutab, et lisaks on pidev näksimine ja pikalt suhkrurikaste ainetega kokkupuude väga kahjulik hammaste tervisele. „Hammastele peab andma puhkust. See tähendab, et toidukordade vahele peaks jääma vähemalt kolm tundi,“ rõhutab Sokk.

Vanema roll lapse toitumise jälgimisel ja tervislikumatele valikutele suunamisel on väga oluline. „Täiskasvanutena saame vältida lastele maiustuste ostmist ja suunata neid tarbima tervislikumaid magustoite, näiteks puuvilju. Tähtis on jälgida, et lapsed sööksid sooja toitu ega jätaks põhitoidukordi vahele. Toit peab olema mitmekesine, et sellest saaks kätte kõik vajaliku - nii valgud, rasvad, süsivesikud, kiudained ja vitamiinid,“ selgitab Sokk ja soovitab hoida suhkru tarbimist nii koguseliselt kui sageduselt kontrolli all.

Puuviljad on hea alternatiiv maiustustele, aga neilgi on omad ohud

Apteeker selgitab, et suures koguses puuviljade söömine võib samuti mitmesuguseid kõhuhädasid, näiteks kõhulahtisust ja -gaase põhjustada. „Kõik puuviljad, eriti eksootilised, tuleks enne tarbimist väga hoolikalt pesta,“ lisab ta.