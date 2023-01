Julm eksimus! Beebiootel naisele öeldi, et tema lapse süda enam ei löö: mitu korda on seda varem juhtunud?

26-aastane Hannah Cole läks oktoobris Bradfordi kuninglikku haiglasse, pärast seda, kui tal tekkis 22. rasedusnädalal ootamatu verejooks.

Peale mõningaid uuringuid, teatasid arstid tulevasele emale laastava uudise. Nimelt öeldi, et Hannahi laps on surnud, sest meedikud ei suutnud tuvastada lapse südamelööke. Bradfordist pärit Hannah ütles aga, et tema „kõhutunne“ oli sundinud teda paluma teist ultraheliuuringut. „Lamasin seal ahastuses ning tundsin, et see ei saa nii olla,“ meenutab tulevane ema.

Ema sisetunne oli õige. Õige pea, kontrolliti naist uuesti ning selgus, et lapse südametöö on olemas. „Teadsin sisimas, et ta on ikka veel seal, sest tundsin ikka veel liigutusi – olin täiesti muserdatud, kui nad mulle alguses ütlesid,“ rääkis naine ja lisas, et need olid tema jaoks kohutavad hetked.

„See kõik oli hullumeelne ja väga stressirohke,“ jutustab naine. „Ma ei tea, kuidas nad nii valesti vaatasid,“ ütles ta. „See oli väga suur kergendus, kui sain teada, et kõik on siiski korras.“

Nüüd on haiglas alustatud juurdlust ning Hannah ise on usalduse haigla vastu kaotanud. „ Ma pole kindel, et sellesse haiglasse enam naasen. Ma lihtsalt mõtlen, et mitu korda on seda varem juhtunud?“

Hannah soovib, et ka teised naised oleksid teadlikud sellest, mida ta on läbi elanud. Haigla on tulevase ema ees vabandanud. Bradford´i haigla ämmaemandus osakonna juhi Sarah Hollins ütles: „Sooviksin usaldusfondi nimel siiralt vabandada pr. Cole'ile tekitatud stressi ja ärevuse pärast seoses tema raseduse ajal saadud raviga.“

Ta lisas: „Meie prioriteet on tagada, et pr Cole ja tema sündimata laps saaksid ülejäänud raseduse ajal asjakohast kliinilist abi.“

Hannahi laps, keda ta nimetab „väikeseks võitlejaks“, peaks sündima 9. veebruaril 2023.

allikas: The Sun