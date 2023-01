Kuigi võib tõdeda, et kui tahta omaette olla ja puhata, siis tuleks privaatsust otsida mujalt kui spaast, taandub kõik tegelikult sellele, kui viisakad ja üksteisega arvestavad me erinevates heaolukeskustes oleme. Võiks eeldada, et on elementaarne, et spaasse ei lähe me seksima, raseerima ega mullivanni keha koorima...kuid kas ikka on?