Plaanid eksile uue võimaluse anda? Suhenõustaja avaldab kokku- lahku suhete peamise ohumärgi, millele peaksid enne keskenduma

Staarpaari suhet võib võrrelda Ameerika mägedega - kord on nad koos, siis jälle lahus, siis lepivad ära ja on taas koos. Seekord on nad otsustanud taas lahku minna. Scott ja Jenner leppisid viimati ära 2020. aasta veebruaris ning on sellest ajast peale taas paar olnud. Möödunud aasta tõi lisaks eelnevatele ka petmisskandaali ning hakkasid levima jutud, et räppar on Jennerit petnud oma Instagrami-modellist eksiga. Muusik aga eitas petmist ja sõnas, et tema modelli ei tunne ega pole temaga kunagi koos olnud.