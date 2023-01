Karmi diagnoosi saanud Emma: Olin mitmeid kordi testimas käinud, kuid varasemalt polnud midagi märgatud

48-aastane algkooli õpetaja Emma Durkin ütles, et tema menstruatsioonid lõppesid menopausiga. Järsku hakkas ta aga kogema suurt valu alakõhus. Arstid leidsin lõpuks mädaniku ta paremas munasarjas. Samuti tuli välja, et naise vasakus munasarjas oli tsüst, mis lähemal uurimisel osutus munasarjavähiks.

Munasarjavähk on naiste seas üks enim levinumaid haigusi. See mõjutab aastas umbes 7000 naist Ühendkuningriikides, kellest 4100 sureb - see tähendab 11 surma päevas. Neli peamist sümptomit, mida tasuks teada, on pidev puhitus kõhus, vaagna- või kõhuvalud, isu kadumine ning pidev urineerimisvajadus. Nüüd on teada ka uus sümptom, mille eest naisi hoiatatakse: ebaregulaarsed „päevad.“