Suhe, mis teeb kurvaks! „Iga päev on sama, mis eelmine ja ma tean, et järgmine ka ei erine...“

Igavat suhet on veel võimalik päästa, kui olete mõlemad valmis selle nimel vaeva nägema, aga ka seda kummi ei saa lõputult venitada. Ja kui te üldse ei viitsi pingutada, siis on ka see märk, et kõik ongi juba lõppenud.

„Mu elukaaslane on nii armas ja ma olen kindel, et ta on minu jaoks õige, kuid spontaansust tal pole. Mina olen 25 ja tema 28, aastane. Pole ju nii vanad, et seda ei võiks olla?“

Noor naine tunnistab, et valmistab kallimmale igaks õhtuks söögi. „Kui ta töölt tuleb, me sööme, ta läheb jõusaali ja siis tuleb koju ja me läheme magama,“ räägib naine nende suhte igapäevast. „Iga päev on sama, mis eelmine ja ma tean, et järgmine ei erine sellest ning mul on sellest kõrini.“

Jälgides sõbrannade kogemusi, arvab naine, et teistes suhetes on mehed spontaansemad ja üllatuslikumad. „Mu poiss-sõber ei tee minu heaks midagi.“

Mida teha?

Suhtenõustaja soovitab sellest kallimaga rääkida. „Rutiin ei tee head kellelegi,“ tõdeb The Sun´i suhtenõustaja Deidre ja lisab, et kui sellest ei piisa, püüdke partneriga uusi koosolemise ja koostegemise võimalusi leida.

„Alustage mitmekesisuse tutvustamist, paludes oma poisil süüa teha või mõeldes välja mõne hobi ja huviala, mida saate koos teha. Kui ta ikkagi ei võta vedu ja ei soovi teie plaanidega kaasa minna, peate võib-olla mõtlema edasiliikumise peale.

allikas: The Sun