Tänaseks on inimestele selge, et rasvtõbi on tõsine haigus, millest tihti arsti sekkumiseta lahti ei saagi. Küll aga paneb Eesti üks kogenuim bariaatriakirurg, Health Clinicus tegutsev dr Rein Adamson, südamele, et esimese mõtte peale operatsioonile minna ei tasu.