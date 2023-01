Karin Rask avameelselt kahest karjäärist: kui ma poleks vabakutseliseks hakanud, siis mu moebränd polekski ehk sündinud

Karin Rask on naine, kes tegutseb mitmel rindel. 2012. aastal lahkus ta Nuku- ja Noorsooteatri trupist ning hakkas vabakutseliseks näitlejaks. Samal ajal sündis ka tema esimene moebränd Kalamaja Printsess. ,,Tundsin, et lisaks näitlejaks olemisele on mu ellu vaja ka teistsugust loomingulist tegevust, mida juhin ning mille tulemuse eest vastutan mina üksi,“ räägib näitleja ja lisab, et tema lasterõivaste muusaks oli sel ajal just Karini väike tütar Natali.

Kuigi Karin Raski sõnul polnud tal kohe plaani luua aastateks endale moebränd, liikus suurest huvist kõik sujuvalt nii, et nüüdseks on lasterõivaste loomest sündinud naisteriiete bränd Karin Rask. ,,Minu jaoks on see üks ja sama lugu. Olen ise mõelnud ka, et räägin justkui kümneaastasest brändist, aga praegune Karin Raski bränd on nüüd kolm aastat vana. Me hakkasime naisteriideid tegelikult tegema kohe, kuna huvi oli selle vastu sama suur ning aja jooksul on see ainult kasvanud,’’ meenutab naine oma moebrändi kujunemist.

Tasakaal töö ja pereelu vahel

Tõelise supernaisena on Karin Rask leidnud tasakaalu oma kahe täiesti erineva valdkonna vahel ning veelgi enam, mõlemad karjäärid toetavad näitleja sõnul teineteist: ,,Minu jaoks käivad bränd ja näitlemine käsikäes nagu tervik ja vabakutselise formaat sobib mulle hästi. Kui ma oleks kuskil palgalisel teatritööl, siis tõenäoliselt mu bränd väga kannataks ja jääks tahaplaanile. Või hoopis, kui ma poleks vabakutseliseks hakanud, siis mu bränd polekski sündinud ja sellest oleks väga kahju.’’ Mõlema eriala juures on Rask leidnud enda jaoks omad võlud. Moeloomingus hindab ta vabadust, mis brändi juhtimine talle elus annab, kuid näitlejaametis väärtustab ta hoopis meeskonnamängu ja ühist panust.