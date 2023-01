Naise üllatav avaldus: on kindlat sorti inimesed, kelle pulmadesse või beebipidudele ma oma jalga ei tõsta

Rincon selgitas, et ühel hetkel hakkas talle tunduma, et mitmed vanad sõbrannad või endised klassikaaslased võtsid temaga ühendust ainult selleks, et kutsuda teda mõnele elulisele suursündmusele – näiteks beebipeole (mis USAs on väga populaarsed – toim) või pulma. Nende kutsete alla oli lisatud alati ka kingisoov, mis sündmuse suurust arvestades ei olnud ka teps mitte väike.

„Sain ühel hetkel aru, et mind kutsutakse vaid kas kohatäiteks või selleks, et kallist kingitust saada! See on tõeliselt kole ja minu meelest ei peaks niimoodi inimestega käituma. Vastikult egoistlik. Kui aastate jooksul ei leia aega, et mind niisama kohvile kutsuda või küsida kasvõi lihtlabaselt „Kuidas läheb?“, siis andke andeks, aga mina teid teie elu tähtsündmustel ka niisama ei sponsoreeri. Ma pole nõus sellistele üritustele oma jalga tõstma. Mul on oma aja ja rahaga targematki teha!“ kirjeldas naine.