Põnev! Ülemaailmne uuring paljastab, milline on ideaalne kaaslane naiste ja meeste silmis

Siinkohal tasuks meelde tuletada, et uuringu tulemused ilmestavad populatsiooni keskmisi, mitte konkreetse üksikisiku eelistusi, nii et kõigi Sinu potentsiaalsete partnerite puhul ei pruugi need tendentsid paika pidada. Siiski tasub neid meeles pidada, kui proovid end vastassugupoole kingadesse panna.

Ka vanuseliste eelistuste puhul näitasid uuringu tulemused, et evolutsiooniline seisukoht on endiselt jõuline. Tuli välja, et eri rahvusest naised hindasid üldiselt kõrgemalt oma partneri väärikamat vanust, samas kui mehed eelistasid üldiselt enda kõrvale endast nooremat kaaslast. Kusjuures, vanuse kasvades eelistused partnerite vanuse osas ei kadunud ja mehed hakkasid vananedes hoopis järjest nooremaid naisi eelistama. Kui tundub, et see tulemus annab sulle kehvad väljavaated, siis ei tasu pead norgu lasta — leiti ka, et sooline erinevus partneri vanuses vähenes, kui sooline võrdõiguslikkus suurenes, ja Eesti on suhteliselt võrdõiguslik riik.