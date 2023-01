Eesti mehe hämming spaas: 70+ vanuses paarike „õõtsus“ häälekalt basseinis. Aurusaunas läks akt veelgi kuumemaks

„Olen suur spaade fänn ja kuna ei teeni Eesti keskmist palka, jäävad soojamaareisid kättesaamatuks. Siis asendangi need 1-2päevaste spaa külastustega ja kuna Eesti spaadele, pea kõikidele neist, on mitmeid ringe peale tehtud, siis minu arvamus on, et üldiselt on rahvas sõbralik-asjalik ning alati on suures karjas mõni „must“ lammas, aga sellest ei saaks üldpilti kehvemini paista lasta.

„Kehalise kasvatuse õpetajad“ päise päeva ajal hoos

Aga räägin ühe tõestisündinud loo Laulasmaa spaast, mida siis juhtusime naisega... ja mis meie, oli päine päev siis, kogu spaas olev rahvas nägema ja kuulma. Ja kui see oleks juhtunud välismaal, ma võib-olla oleks saanud kuidagi aru, sest on ju välismaalased saanud vabama kasvatuse ning on ka julgemad, temperamentsemad, siis antud juhul oli tegemist siiski eestlastega. Ja mis kõige üllatavam (ei teagi kas hea või halvas mõttes... pigem heas ikka) võis selle paari vanus olla kindlasti 70+ ja mina ristisin nad mõttes „kehalise kasvatuse õpetajateks“, sest nii mehel kui naisel oli vaatamata vanusele väga trimmis ja sportlik välimus.

Ja lugu siis selline - kes Laulasmaal on käinud, teab, et on mullivann, pisut kõrgemal ja selle ümber siis voolava-veesurvega rõngasbassein. Meie naisega olime mullivannis ja seal oli vist veel kaks-kolm inimest, kui tuli see „paar“ käest kinni ja itsitasid nagu noored vastarmunud. Ja suundusid sinna veesurvega basseini, tegid paar tiiru, naine ees ja mees oli püüdja rollis, see kõik nii lõbusas-lapsikus stiilis, et „püüa mind“ ja vist kolmanda tiiru ajal sai mees naise kätte, hakkas kohe kallistamine ja suudlus-kirglik-keelega, nagu filmis. Ja siis „kehalise kasvatuse õpetaja“ mees näitas üles osavust, surus selja vastu basseini äärt ja jalad harkis ning haaras naise poolsülle ja ei läinudki pikalt, kui algas häälekas „õõtsumine“!

Lõbu laialt!