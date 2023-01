Punased lipud tööle kandideerimisel. Värbaja tööandja ebasündsast käitumisest: kahjuks on selliseid asju ette tulnud ka minu karjääri ajal

„Päris kahetsusväärne lugu,“ tõdeb ligi 15 aastat värbamisega tegelenud Ketlin Kasak. „Ka minul on tulnud oma 14-aastase värbamiskarjääri jooksul ette juhtumeid, kus meesjuhid ütlevad, et alluva välimus on tähtis. Sealhulgas see, milline peab olema rinnapartii või mida naine peaks kandma. Kui minu poole on nii pöördutud, siis ilmselgelt ma seda asja edasi ei lase,“ räägib värbaja häirivatest seikadest.