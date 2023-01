Kas arvad ära? DJ Märt Rannamäe avaldab tantsulood, mis rahva alati tantsupõrandal käima tõmbavad

Soovilugude tellimisel toimib aga endiselt huvitav trend. Kui õhtul kell üksteist on tantsulõvidel suhteliselt ükskõik, mille saatel jalga keerutada, siis napsutamise tõttu muututakse üha konkreetsemaks. Kell kaks öösel ei jõua soovilugude lunijaid kokku lugeda ja tund hiljem tundub pidutsejatele, et diskor mängib ette totaalset jama.

Ometi on aeg välja sõelunud vähemalt kolm raudkindlat laulu, mille käivitamisel tantsupõrand otsemaid jalakeerutajatega täitub. Need on Anne Veski „Hea tuju laul“, FR Davidi „Words“ ja Dr Albani „It’s My Life“.