„Mina olen võtnud seisukoha, et täishinnaga asju ma endale koju ei osta. Kui midagi on vaja, siis otsin paremaid pakkumised netist välja. See on omamoodi isegi hasart ega pole sugugi nii tüütu kui võiks arvata. Näiteks kosmeetika- ja hügieenitooted, mida nagunii pidevalt kasutan ostan ja tellin suurte allahindluste ajal ette. Ja edaspidi täiendan varusid samuti jooksvalt, kui märkan head hinda.“