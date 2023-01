Naine küsib: kas ma olen nüüd armastuseks liiga vana?

„Olen 38-aastane naine, mul on palju sõpru ja ma olen viimasel ajal nii paljudes pulmades käinud, see omakorda ei lase mul sekundikski unustada, kui üksik ma siiski olen,“ kirjutab naine, kellel on olnud kaks pikaajalist suhet – üks kestis kolm aastat ja teine ​​kaks aastat ning lõppes aasta tagasi.

„Olen alles hiljuti hakanud end piisavalt tugevana tundma, et uuesti välja minna- inimestega kohtuda ja suhelda,“ tunnistab naine ja lisab, et ta ei armasta juhuseksi ja on ka üsna valiv.

„Kuidas vabaneda tundest, et olen oma elus millestki heast ilma jäänud?,“ küsib ta suhenõustajalt. „Ma kuulun raamatuklubisse, käin joogas ja mul on töö, mida ma jumaldan kunagi, kuid ometi ei kohta ma kunagi kedagi, kes mulle meeldiks.“

Vastab suhtenõustaja Deidre:

„Kui keskenduda pidevalt sellele, et teil pole partnerit ning otsite teda meeleheitlikult, siis see ei pruugi tulemust anda vaid hoopis kurnab teid. Selle asemel, et muretseda selle pärast, mis on puudu, vaadake, mida saate teha, et muuta oma elu täisväärtuslikuks ja sisukaks, üksinda.“ Deidre soovitab naisel end paremini tundma õppida ning mõelda ka uute hobide peale, mis võiksid tema ellu teistsuguseid ja uusi inimesi meelitada.

„Kui lõpetate pideva muretsemise, et kuidas Hr. Õige enda ellu meelitada, siis võite ühe hetkel taibata, et olete endaga hoopis paremas kohas ning ootamatult on seal ka õige kaaslane.“

allikas: The Sun