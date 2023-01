Juuksed teevad murelikuks? Need on peamised põhjused, miks su juuste tervis parimas korras pole

Kui sinu hormoonid ei ole tasakaalus võib sellest mõjutatud olla kogu keha ning anda sellest märku mitmetel viisidel. Juuste kasvutsükkel on väga tihedalt seotud hormoonidega. Nimelt aitavad östrogeenid sinu juukseid hoida võimalikult kaua kasvufaasis. Suur kogus meessuguhormoone ehk androgeene võib aga juustelangust soodustada.

Ka pikaaegne ja liigne stress võib panna juuksed välja langema ning siingi on põhjus eelnevalt mainitud androgeenis, mille tase stressi korral tõuseb. Samuti võib stressi tõttu võib tekkida ka kõõma, see võib segi ajada sinu toitumisharjumused ja seedesüsteemi ning need võivad omakorda põhjustada kahju ka sinu juustele.