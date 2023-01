Täna on 13. ja reede! Kolmel tähemärgil tasuks täna eriti ettevaatlik olla

Sind on tabanud uutmoodi energia ja tahad kärsitult palju saavutada, kuid ole ettevaatlik! Praegu ei ole mõistlik täie rauaga inimestele peale lennata ja valimatult öeldud sõnad võivad põhjustada valusaid konflikte. Täna on palju mõistlikum keel hammaste taga hoida ja vaagida, kas, mida ja millal oleks mõistlik öelda.

Jah, on arusaadav, et sind on ehk pikalt vaevanud mõõnaperiood ning sa tunned täna uut energiat ja soovid kardinaalselt kõike muuta, aga praegu ei ole selleks veel hea aeg. Kuula oma lähedaste nõuandeid, nad soovivad sulle head. Ära langeta kiusu pärast mõnda otsust, mis pikemas perspektiivis teeks sind hoopis õnnetuks.