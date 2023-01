Murest murtud ema: kuidas ma ütlen oma lapsele, et me ei saa rahaliselt lubada kõigi ta sõprade sünnipäevi?

„Usun, et sellise murega vanemaid on veel. Märkimisväärne hinnatõus on pannud kukalt kratsima - meil oli juba varem keeruline ots-otsaga kokku tulla, nüüd peaaegu et võimatu. Suureks murekohaks on kõik need kulutused, mis lapsega kaasnevad. Tema trenni jaoks leiame muidugi raha, kooli väljasõitude jaoks ka, ilma ei ole ta millestki jäänud.

Küll aga on suur murekoht kõik need sünnipäevad - ma ei saagi nüüd aru, on see mingi uus trend või on meil kuidagi nii juhtunud, et kui klassis või trennis on kellelgi sünnipäev, kutsutakse kõik lapsed? Minu ajal vähemalt oli tähistamine lähimate sõprade ringis... See ei ole muidugi halb, on tore, et lapsed omavahel sotsialiseeruvad ja kenasti läbi käivad, aga peaaegu iga nädalavahetus kulutada minimaalselt 20-30 eurot jälle kellegi kingi peale, lisaks transpordikulud, et laps linna viia ja hiljem tagasi tuua... See ei ole jätkusuutlik.