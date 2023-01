Iga asi omal ajal! Bruce Willis ootas 57 aastat, et leida oma eluarmastus

Me kõik mäletame lummavat näitlejatepaari Bruce Willist (67) ja Demi Moore (60), kes olid abielus üksteist aastat. Kahjuks lõppes näitlejate liit 2000.aastal ning väidetavalt mindi lahku abielu suurte tülide ja üleaisalöömiste tõttu.

Pärast lahutust oli mees pikalt üksi ning veenis end, et ta on nii rahul ja õnnelik. Tegelikkus oli siiski teine. 2007. aastal leidis mees lõpuks oma hingesugulase, Emma Hemmingu (43), kellega tähistati möödunud aastal kolmeteistkümnendat pulma- aastapäeva. Paar oli kaks aastat suhtes ning aastal 2009 abiellusid.

Hingesugulased kohtusid esmakordselt jõusaalis ning kiiresti tekkinud sügavad tunded, üllatasid ka asjaosalisi endid.

„Kui me esimest korda kohtusime, olin šokis kui naljakas ja võluv ta oli,“ meenutab Briti-Ameerika modell ja näitleja, Emma. „Ma olin armunud juba esimesest silmapilgust,“ väitis Bruce. „Ma ei taha Emmast üldse eemal olla- see on parim suhe, mis mul on olnud, “ tunnistas mees 2017. aastal.

Aastate jooksul on paar oma kiindumust teineteise vastu jaganud nii sotsiaalmeedias kui ka intervjuudes ning kümnenda pulma- aastapäeva puhul käisid nad oma abielutõotusi uuendamas.

Enne Emmaga kohtumist mõtles Bruce, et vallalise elu sobib talle. Aga pärast temaga kohtumist muutus legendaarse filmi „Die Hard“ peaosatäitja jaoks kõik. „Veetsin viimased 10 aastat vallalisena ja enamiku ajast olin õnnetu. Ma ei arvanud kunagi, et kellegi teise leidmine võiks olla lahendus. Kinnitasin endale, et olen üksi, kuid mitte üksik, aga see oli enesepetmine.“

Varsti pärast pulmi sündis paarile esimene tütar ning kaks aastat hiljem ka teine.

Möödunud kevadel teatasid Willise lähedased, et superstaaril on diagnoositud afaasia-nimeline kõnehäire ning ta taandub näitlejatööst. Fännid on näidanud oma hoolt ja toetust perele seoses näitleja haiguse ja pensionile minemisega. „Teie toetus, armastus ja palved tõesti aitavad. Täname teid kogu südamest,“ tunnustavad Bruce ja tema abikaasa Emma.

allikas: en.newsner.com