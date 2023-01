Näitlejanna Eva Koldits avameelselt oma pahest: ma ju tean seda! Aga meeldib nii väga!

Üks Eva suur kirg on see-eest šokolaad, paheks ta seda enda puhul aga ei pea. „Magus ei ole mulle probleem, geneetilistel põhjustel,“ rõõmustab ta. Ainus negatiivne külg on trauma rahakotile, sest Eva armastab tõeliselt kvaliteetset šokolaadi, eriti aga tooršokolaadi, mida tellib Belgiast ja Prantsusmaalt. „Ma tunnistan, et pean seda ülejäänud pereliikmete eest peitma. Nad söövad seda nagu leiba, ilma et oleks suurt vahet, kas suhu rändab Kalevi, Laima või kallis Belgia šokolaad. Vot sellist raiskamist ma ei kannata!“ räägib Eva naerdes maiusest, mida vajab aeg-ajalt ka kiire energialaengu saamiseks.