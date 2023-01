Oled väärt parimat! Need masendavad märgid võivad viidata asjaolule, et kallim tegeleb hoogsalt sinu petmisega

Millised märgid viitavad petmisele?

Su partner valetab sulle aina rohkem

Tavaliselt just oma tänu oma valedele jäävad petjad vahele. Kui sulle tundub, et su kaaslane on hakanud sulle rohkem valetama, siis võib selle taga midagi peidus olla.

Ta valvab su ajakava

Truudusetu inimene tahab teada, kus sa oled sellel ja teisel kellaajal. See annab talle vajaliku tegevusvabaduse veeta aega selle teise inimesega.

Ta on hakanud sulle tegema rohkem kingitusi

Loomulikult on normaalne teha kingitusi. Truudusetud inimesed aga pingutavad sellega üle, et varjata jälgi. See võib olla ka vahend, mille abil nad saavad teada anda, et hoolimata kõigest armastavad nad siiski ainult sind.

Kui sa esitad talle küsimusi, hakkab ta ennast kaitsma

Kõik suhted muutuvad ja arenevad aastate jooksul. Kui sa tahad temaga aga mõnest asjast rääkida ja ta sinult küsib, miks sa seda teemat arendad, siis võib see olla sellepärast, et ta vajab rohkem aega, et vastust leida.

Ta on hakanud oma välimuse eest rohkem hoolitsema

On inimesi, kes teatud elu perioodidel hakkavad rohkem mõtlema oma tervise peale või siis tahavad lihtsalt elukvaliteeti parandada. Seejuures jäävad nad aga avatuks ning ei varja oma motiive. Kui su partner aga on hakanud kulutama suuri summasid oma riiete peale, siis võiksid sa huvituda sellest, miks ta seda nüüd korraga teeb, kui ta enne selline ei olnud. Ja kui ta ei suuda sulle anda selget vastust, võib see olla sellepärast, et tal on keegi teine.

Ta ei räägi enam sellest, mida ta päeva jooksul on teinud

Tavaliselt räägivad inimesed sellest, mida nad on teinud. Truudusetused inimesed aga ei räägi eriti palju, sest neil on juba keegi, kellega oma muljeid jagada.

Ta on harva kodus

Kuna tal on vaja rohkem aega oma teise suhte jaoks, ei ole tal enam aega sinu jaoks. Lisaks sellele, kui kõrvalsuhe on juba mõnda aega kestnud, siis võib see teine nõuda, et su partner temaga rohkem aega koos veedaks. Kui su partner on hakanud vähem kodus olema, siis tunne huvi, kus ta oma aega veedab.