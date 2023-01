Teismeline poiss ei soovinud emaga koos aega veeta. Ema lahendus olukorrale tekitab inimestes erinevaid tundeid

Naine otsustas oma pojast kududa koopia ja postitas kogu loo ka Bored Panda veebilehele. Tema artikkel kandis pealkirja „Mu poeg ei taha mind enam kallistada, seega kudusin temast koopia“, kus kirjutas, et poeg on parajasti puberteedieas, pöörates rohkem tähelepanu oma sõpradele ja telefonile kui oma emale.

Marieke sõnul oli kogu projekt pere ühine ja lõbus ettevõtmine, ent see on pälvinud publikult palju erinevaid emotsioone, liigitudes judinaid tekitavast ilusani. „Kui ma selle valmis sain, mõtlesime, et see on ju tegelikult hea lahendus emadele, kes tahavad oma lapsi palju kallistada, aga lapsed ei ole nõus,“ muigas naine. „Niisiis soovitan teistelgi endale oma lastest koopiad kududa!“