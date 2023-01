Vii end kurssi ja lase end üllatada! 2023. aasta sisekujundustrendid: julged värvid, kontrastid, detailid

Värvid IN, hall OUT

Paljude eestlaste kodud on põhjamaade eeskujul põhitoonidelt valged ja hallid. Alanud aasta toob värvid taas fookusesse, aga tegu pole kärtsude, vaid pigem pastelsete ja soojade toonidega. Moes on näiteks vanaroosa, lavendlililla, samblaroheline, aga ka tumesinine ja ergas kollane. Julgete värvitoonide kõrval kasutatakse jätkuvalt ka naturaalseid põhitoone, aga mitte külma valget või halli, mis olid pikki aastaid moes, vaid sooja beeži, liivakarva kollast ja sametist pruuni. Värve kombineeritakse maitsekalt ja tagasihoidlikult, nii et tervik saab mahe, mitte väsitav. Mood soosib kontraste tumeda ja heleda vahel, aga isegi tumedad toonid on mahedad, süsimustale võiks eelistada tumepruuni ning hallile sinist.



Suured mustrid

Tapeedimustrid on suured ja enamasti loodusest inspireeritud. Tapeedil võiad olla eksootilised lopsakad taimed ja graatsilised linnud, loodusnähtused, näiteks virmalised või tormituuled, aga ka sume põhjamaine mets. Tapeedi värvid on soojad, külma tooni kohtab alanud aastal vähe. Lisaks loodusest inspireeritud mustritele on taas au sees geomeetrilised vormid. Mustritega võib julgelt katsetada ning kombineerida klassikalist ja moodsat.



Art deco tagasitulek

Üle paljude aastate on taas trendikas art deco stiil, mis soosib sisekujunduslikku uljust ja mängulisust, lubab katsetada ootamatuid detaile, julgeid värve, eksootilisi materjale ja põnevaid kombinatsioone.



Efektsed pilgupüüdjad

Detailidel on alanud aasta sisustustrendides täita tähtis roll, neile tasub energiat suunata. Julgus on lubatud, esemed võiksid olla kõnekad, eriti hea kui neist saab rääkida oma loo. Juba möödunud aastal olid moes kuldsed detailid, sama trend tuleb üle ka alanud aastasse. Näiteks võib kasutada köögis ja vannitoas kuldseid segisteid ja muid aksessuaare. Pilku võib püüda ka mõni kontrastne mööbliese, põnev disainvalgusti, matsakas suur vaip või kunstiteos.



Naturaalsed materjalid

Naturaalsed materjalid on kallid, aga jätkusuutlikud. Uut mööblit soetades võiks investeerida puitu, klaasi ja metalli. Kui naturaalsed materjalid käivad rahakotile üle jõu, tasub valida võimalikult ehedad imitatsioonid. Lisaks mööblile võiks eelistada põrandal naturaalset laudist või parketti, köögis töötasapinnana kivi või puitu, kodutekstiilides naturaalset kangast.



Olemasoleva taaskasutus

Juba olemasoleva mööbli ümbertegemiseks on enamasti tarvis vaid pealehakkamist. Puitmööblilt saab vana värvi maha lihvida ning pinna vahatada või lakkida. Ka uued kapinupud võivad anda täiesti teistsuguse väljanägemise. Kuna moes on naturaalsus, siis pigem võiks jätta puidust mööbliesemed värvimata, aga kui on värvi lisamise soov, siis valge ja halli asemel võiks valida tumesinise või pastelselt roosa – see teeb esemest koheselt pilgupüüdja.



Isikupärane kunst

Seinu võiks ehtida mõni koduomaniku isikupära rõhutav kunstiteos. Arusaadavalt ei saa igaüks endale lubada nimekat klassikat või suureformaadilist kaasaegset maali, aga valida võib ka omanäolise foto, vähe tuntud kunstniku graafika või kasvõi isikupärase postri. Küll on üle ja ümber saanud inglisekeelsete motiveerivate tsitaatide aeg kodu seintel ja pildiraamides, neil 2023. aastas enam kohta pole.



Rohelised taimed

Kui kodusest botaanikanurgast räägitakse trendimaailmas juba aastaid, siis nüüd võib taimi veel juurde tuua – neid ei saa olla kunagi liiga palju. Moes on nii suured puud kui väikesed sukulendid, samuti kõik, mis jääb olemuselt ja kasvult nende vahele. Koju taimi valides ei tohi siiski ainult trendikust jälgida, kindlasti tasub pöörata tähelepanu kasvutingimustele, et taimed ikka ellu jääksid. Meie kodud on talvel pigem pimedad ja kuiva õhuga, seega tasuks otsida just neisse tingimustesse sobivat rohelust.