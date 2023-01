Ema uskumatu lugu: lahkusin vastsündinud beebiga haiglast ja sain kohe teada, et olen uuesti lapseootel

Allanahil ja tema abikaasal Brockil on tänaseks kolm last: aastane Chase, kuuekuune Ellie ja Brocki poeg James, kes saab peagi neljaseks. Pere pesamuna Ellie tulek oli aga paarile üllatus, sest just oli sündinud Chase, kui vanemad said teada, et Allanahi kõhus on kasvamas teinegi beebi.

Naine otsustas nende perekonna lugu jagada TikTokis, kuid vaatamata pere suurele õnnele panevad võõrad tihti pahaks laste nõnda väikest vanusevahet. „Millal iganes ma välja lähen, öeldakse mulle, et mul pole vabu käsi. Jah, see võib nii olla, aga meie südamed on täis armastust,“ rääkis naine.

Tohutu kurbus ja uus lootuskiir

Ent elu pole viieliikmelise pere jaoks alati nii rõõmustav olnud. Pärast esimesel kohtingul rasestumist ja Brocki pojale kasuemaks hakkamist pidi Allanah paari esimese lapse Lily enneaegselt ilmale tooma, sest rasedus osutus riskantseks. Paraku sündis laps surnult. „Lapse kaotamine on väga raske. Just täna hommikul mõtlesin Lilyle ja nutsin,“ jagas Allanah. „Loomulikult soovin, et saaksin teda oma kätel hoida, aga seda ei juhtu enam kunagi. Mõtlen sellele iga päev.“

Paari elu võttis aga positiivsema suuna siis, kui nad said teada, et Allanah on uuesti lapseootel. Üheksa kuu pärast sündis Chase ja Jamesist sai vanem vend. Üllatused aga ei lõppenud, sest naine jäi kohe uuesti rasedaks ja üheksa kuud pärast Chase'i sündis pere pesamuna Ellie.

„Ma ei jõua ära oodata, et neid koos kasvamas näha,“ sõnas Allanah õnnelikult, lisades, et kolm last hoiavad neid piisavalt tegevuses.

Sellegipoolest kogeb perekond sotsiaalmeedias aeg-ajalt kriitikat, pistes rinda pahameelega, et lastel on liiga väike vanusevahe. Küll aga leidub ka palju toetajaid, kes paari julgustavad.

„Teil on väga ilus perekond. Ära muretse sellepärast, mida teised arvavad,“ kirjutas üks kaasaelaja.

„Ma olen praegu neljandat kuud rase ja mul on kodus üheksakuune beebitüdruk. Ma loodan, et nende vahel saab olema sama suur side kui sinu lastel,“ kommenteeris teine.

