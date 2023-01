See on kõige suurem viga, mida inimesed parfüümipudeli hoiustamisel teevad: lõhn saab rikutud!

Kuidas ennast õigesti lõhnastada? Väga lihtne. Piisab paarist tilgast parfüümist strateegilistele kohtadele. Näiteks randme piirkonda, kõrva taha, kaela piirkonda või põlvede taha. Need on kõige õigemad kohad, millele tänu saad sa lõhnast kõige suuremat kasu.

Ilmselt paneks see küsimus targemaid muigama, sest vastus on kirjas parfüümi peal. Tavaliselt on karbikese peal ka kiri, et lõhna tuleb hoida valguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Seega ei ole vannituba kindlasti koht, kus sa peaksid oma lõhnaõlipudeleid hoidma. Võimaluse korral hoia parfüüme kapis või sahtlis, nii säilib lõhn kõige paremini.