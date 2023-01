„Aega läks mööda, tellisime hommikusöögi ja imestasin, kas ta kavatseb minu elu kohta ka midagi küsida. Ja siis see küsimus tuli - ta uuris, millise autoga ma sõidan. Vastasin, et säästan parajasti esimese auto ostuks raha. „Oh, milline kokkusattumus! See on imeline, sest ma just müün enda autot. Mis sinu eelarve on?“