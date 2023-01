Omad reeglid: olen kallimaga kaks aastat koos olnud, aga me pole siiani suudelnud – mul lihtsalt on oma standardid

„Tegemist on minu esimese kallimaga ja me oleme koos olnud peaaegu kaks aastat, kuid pole veel suudelnud. Ma olen juba harjunud negatiivsete kommentaaridega ja veel enne, kui kutsud mind veidrikuks, tahan öelda, et me oleme kristlased. Me hoiame end abieluks ja meil on omad piirid paika pandud.“

Kyndel tunnistas, et ta pole kunagi soovinud kedagi suudelda, enne kui on mehega abielus. „Mulle tundub, et see on eriline asi, sellepärast. Ma arvan, et see on väga äge, et meie suhe ei pea praegu toetuma millelegi füüsilisele. Ja ma ei hooli sellest, mida teised arvavad, sest saan nõmedaid kommentaare pidevalt, aga ainus, kelle heakskiitu ootan, on Jumal. Ja las ma lihtsalt ütlen, et meie abielu saab olema õnnistatud.“

Väga paljud TikToki kasutajad avaldasid Kyndelile kommentaarides toetust, et ta oma uskumustele kindlaks jääb.

„Aitäh sulle! Kui ma eksist lahku läksin, küsis ta mu käest, et kas ma siiralt ka usun, et leian kellegi, kellel on samasugused standardid kui minul. Nüüd tänu sinu videole tean, et see on võimalik,“ kirjutas üks toetaja. Kyndel vastas: „Naine, hoia need standardid kõrgel! Sinu jaoks oskab õige mees neid hinnata. Selles pole küsimustki.“

„Meie esimene suudlus oli näiteks altari ees! Selleks ajaks olime kohtamas käinud kaks aastat ja olnud kihlatud kaheksa kuud,“ kirjutas teine.

Positiivsete kommentaaride hulgas kirjutati Kyndelile ka iroonilisi ja negatiivseid märkusi, aga noor naine nendest ei hooli.

Allikas: The Sun