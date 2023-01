Varajased sümptomid jäävad tihti märkamatuks, aga on üks vähestest vähivormidest, mida saab õigel ajal sekkudes ära hoida

Eestis on nii emakakaelavähi esinemissagedus kui ka suremus üks kõrgemaid Euroopas. Emakakaelavähki võivad haigestuda kõik naised igas vanuses ning selle peamine tekitaja on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sh sugulisel teel. Emakakaelavähki haigestumisel ei ole seost pärilikkusega, vaid nakkusallikas on HPV-ga nakatunud teine inimene.

Emakakaelavähk on üks vähestest vähivormidest, mida on võimalik õigel ajal sekkudes ära hoida. Uuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mis tähendab, et need on ravitavad. Sõeluuringul osalemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi enesetundes ning vähi varajased sümptomid jäävad tihti märkamatuks, sest inimene tunneb ennast täiesti tervena.