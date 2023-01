Enesekindluse salanipp või meeste petmine? „Kannan kohtingutel polsterdatud aluspükse, et mu tagumik tunduks suurem.“

Kui tavaliselt hõlmab kohtinguks sättimine enda meikimist, soengu tegemist ja riietuse valimist, siis vormivat pesu müüva TikToki kasutaja Doja Curves jaoks tähendab see ka parima aluspesu paari välja valimist, et endast vormikam mulje jätta.

Noor naine, kellel on sotsiaalmeedias ligikaudu 133 000 jälgijat kasutab polsterdatud aluspesu, et saavutada liivakellaefektiga figuur. Selline välimus annab asjaosalise sõnul juurde kõvasti enesekindlust ning aitab peita ka „sangasid“ ning mõned inimesed on ta lausa Kim Kardashianiga segamini ajanud.

Paljud arvasid, et Doja peaks esialgu oma enesekindluse ja ebakindlustega tööd tegama. „Kui sina inimesele meeldid, aga sinu sangad mitte, siis kas ta on sinuga suhtlemist üldse väärt?“ küsis üks jälgija.

„Pettus? See on küll hea esmamulje looja,“ kommenteeris teine.

Härra poole koju jõudes on esimene samm lipsata vannituppa ja peita oma vormiv pesu toodete juurde, mida sa tead, et ta ei kavatse kasutada, õpetas Revenge Body konto omanik.

„Selleks, et olla päris kindel, peida see näiteks kraanikausi all olevate käterätikute vahele. Kui vannitoast välja tuled, kustuta toas tuled, et mees muutust ei märkaks. Hommiku saabudes oleks hea ärgata enne härrat, haarata vannitoast oma vormiv pesu ja lahkuda nii kiiresti, kui võimalik. Ta ei saa kunagi teada,“ kirjutas naine.