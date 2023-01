Uskumatu pihtimus: abiellusin kogemata oma sugulasega

Marcella rääkis, et nad jõudsid saladusele jälile, kui otsisid beebiootel olles tulevasele võsukesele nime. „Istusin diivanil ja surfasin meie lapsele erinevaid nimesid, kasutades selle jaoks Family Search sugupuu uurimise veebilehte.“

„Vaatasin siis järjest oma esivanemate nimesid: minu vanaema, vanavanaema, vanaisa, vanavanaisa oma. Abikaasa istus minu kõrval ja oli enda sugupuuga ametis, kui tegi avastuse, et see on küll naljakas, et meie vanavanematel on samasugused nimed. Vaatasin siis tema sugupuud ja tema vanavanemate liin oli täpselt samasugune, kui minu oma,“ meenutab naine.

Naise esimene mõte oli, et abikaasa on ilmselt kogemata Marcella kasutajaga sisse loginud. „Ütlesin kaasale, et vaatad ilmselt minu kontot, aga siis hakkasime asja lähemalt uurima ja avastasime, et minu vanaisal ja mu abikaasa vanaemal on samad vanavanemad.“

„Niisiis mina helistasin oma vanaisale ja abikaasa helistas oma vanaemale ning me uurisime, kas nad teavad teineteist. Muidugi nad teadsid! Nad olid lapsena isegi koos kasvanud,“ jagas naine.

„Kui ma oma suguvõsa kokkutulekule lähen, saab mu abikaasa mõnes mõttes samal ajal ka enda suguvõsa kokkutulekule minna,“ muigas Marcella.

Tema video on saanud rohkem kui miljon vaatamist. Inimesed on segaduses. „Kuidas te sellest pulmades aru ei saanud?“ küsis üks vaataja. Marcella vastas kommentaarile, et neil ei olnud suurt pulmapidu, vaid nad abiellusid tavalise tööpäeva lõpus perekonnaseisuametis.

Ometi viskas naine õhku küsimuse, et kui neil olekski olnud suur pulm, kus oleksid kohal viibinud ka tema vanaisa ja abikaasa vanaema, ning kõik oleks pulmapäeval ilmsiks tulnud, siis mida nad oleksid pidanud tegema?

Allikas: The Sun