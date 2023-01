Kurguvalust külmavärinateni- need üllatavad sümptomid, mis võivad viidata hoopis suguhaigusele

Kui naisel on mitu seksuaalpartnerit ja ta võtab beebipille või kasutab muid rasestumisvastaseid vahendeid peale kondoomi, ei ole suguhaiguse saamine üldse nii harv juhus, nagu arvatakse. Paljud haigused ei avaldu kohe, misõttu ei pruugi inimesed teadagi, et neil see küljes on. Enamasti ei levitata neid haigusi meelega, inimesed ei ole lihtsalt teadlikud.