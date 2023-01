Kõrini „kummitavatest meestest“: naine leidis geniaalse viisi, kuidas aru saada miks mehed nii teevad

Uues videos jagas Stephanie nelja küsimusega tagasiside küsimustikku, mille ta saatis oma eksile, lootuses saada aimu, miks mees tema sõnumitele enam ei vastanud.

„Hiljuti hakkas mind „ghostima“ kutt, kes mulle isegi ei meeldinud, nii et loomulikult oli see tõeliselt laastav tunne, niisiis saatsin talle meiliga selle küsimustiku, et põhjus teada saada.

Naine on lahke ja lubab oma ideed kasutada ka teistel, kes on samas olukorras.

Esimene küsimus palub ühe- kuni kahelauselist selgitust, miks mees nii käitus. „Mõtlesin, et oleks ehk kena anda ka mõned võimalikud vastusevariandid, näiteks: „minu ilu oli sinu jaoks hirmutav“, „sa vihkad ennast“, „sa oled katkine inimene“, „ma olen sinu jaoks liiga hea“ või mis iganes teile pähe tuleb,“ jagas Stephanie.

Teine küsimus palub ringi ümber tõmmata õigele vastusele - kas Stephanie on kõige armsam; kõige kuumem; kõige seksikam või kõige ilusam. „Palun pane tähele, et pead ringi ümber tõmbama kõigile neljale vastusevariandile,“ lisas naine.

Kolmas küsimus palub selgitada, miks mees ise ei lisanud eelmise küsimuse vastusevariantide juurde valikut, et lisaks on Stephanie ka tark - see olevat väga misogüüniline käitumine.

Neljas küsimus nõuab mehe ema ja vähemalt kahe viimase eksi nimesid, telefoninumbreid ja meiliaadresse, et naine saaks teha grupivestluse.

Viimaseks tuleb tagasisidevormis valida viis, kuidas põhjustatud kahju Stephaniele hüvitada. „Sa võid valida midagi lihtsat, näiteks anda mulle oma voogedastusplatvormide paroolid või osta mu emale Floridas katusekorteri, koos basseiniga, ära seda unustada. Viimaseks võiksid ristida mu enda muusaks ja pühendada oma elu minu tagasi võitmisele. Siis oleme tasa.“

Video all lisas Stephanie, et ei ole mehelt veel vastust saanud. Küll aga sai Stephanie fännidelt palju positiivseid kirju ja video on saanud rohkem kui 5300 like’i ning seda on vaadatud 62 000 korda.

Allikas: The Sun