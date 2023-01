„Mis oli, see oli!“ Pihtimus: kaaslane ei suuda leppida, et mul oli ka enne temaga kohtumist oma elu

„Kuna meil on mehega natuke erinevad maailmavaated siis oleme arutanud endiseid suhteid ning ka üheöösuhteid. Mina ei taha neid teemasid surkida, oli mis oli, oli enne mind, tal oli ka elu. Mees see-eest ei mõista mind, arvab, et ma olen kõigiga sebinud, kõigiga flirtinud, ta ei suuda seda endalegi pähe raiuda, et mul mingi ’’ex-boyfriend’’ on olnud. Teda niivõrd häirib see, et mul mingi elu enne teda oli...