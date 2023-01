Aasta kõige saatuslikum kuu? Advokaadibüroo avaldab, miks jaanuaris tuleb rohkem lahutusi ette

Advokaadibüroo Apelbaum & Associés sõnul on sellele olemas neli lihtsat seletust.

Kõigepealt on jaanuar aasta esimene kuu ja seega on aeg teha kokkuvõte möödunud aastast ning enda soovidest ja ootustest uueks aastaks. Seega võimaldab jaanuaris lahku minemine alustada nullist ning alustada uut aastat uute eesmärkidega.

Teine selgitus on see, et paljud paarid ootavad seda, et aastalõpupühad saaksid läbi ja hakkavad siis lahutusest rääkima. Miks see nii on? Tõenäoliselt ei ole mitte kellelgi tahtmist pühade ajal lähedaste ringis rääkida oma lahutusest.

Ja see pole veel kõik: on ka neid paare, kes katsuvad anda just pühade ajal oma suhtele teist võimalust, kui see aga ei toimi, siis minnaksegi lahku.

Ja lõpetuseks seostub uus aasta lubadustega, mida endale antakse aasta alguses. Ja ilmselt on ka see üks põhjustest, miks nii palju lahutusi tuleb just jaanuarikuus ette. BBC sõnul on neljas jaanuar lausa lahutuste päev. Kusjuures uuringutest selgub, et 55% brittidest peab jõulude ja vana-aastaõhtut eriti pingeliseks perioodiks.