„Mu mees oli raevus!“ Striptiisitar läks tagasi tööle viis päeva pärast sünnitust

Jaelyn, kes on nüüd kahe tütre ema, tõdes, et ei saaks isiklikus elus enam õnnelikum ollagi, aga kuna tema töö toob väga palju raha sisse, ei soovinud ta minutitki kauem sellest eemal olla ja kodus istuda, kui võiks samal ajal suuri summasid teenida.

Naine, kes töötab striptiisitarina ja jagab endast fotosid ka OnlyFansi kontol, tunnistas, et läks oma otsuse pärast mehega tülli.

„Ma olin tagasi tööl viis päeva pärast sünnitamist, aga tema oli lausa raevus ja arvas, et peaksin hoopis kodus puhkama. Kuna oleme otsustanud, et mees toidab last öösiti pudeliga, saan mina öösel töötada ja tema ühtlasi kodus valves olla,“ rääkis Cox kodusest korrast.