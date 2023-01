Feministlike pornofilmide autori Erika Lusti tiimiliikmed saavad igapäevaselt kelmika pausi: nad naudivad seda hüve!

Alates oma karjääri algusest 2004. aastal, on kahe lapse ema Erika Lust loonud naistele keskendunud veebilehed XConfessions, Lust Cinema ja Else Cinema. Ent filmirežissööril, kelle sünninimi on Erika Hallqvist, on hoopis poliitikaalane ülikoolikraad. Naine tunnistab, et tema vanemad on siiani pettunud, et ta läks poliitika asemel pornotööstusesse.